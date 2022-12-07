Alanyaspor maçında 2 gol attı! Maç sonu Serdar Dursun'dan Jorge Jesus'a mesaj

“BENİM REPERTUVARIMDA BİRKAÇ TANE PENALTI TEKNİĞİM VAR”

Kaçırılan penaltı vuruşuna ilişkin gazetecilerin ‘Stilini değiştirdin mi?’ sorusunu yanıtlayan Serdar Dursun, “Penaltı stilimi değiştirmedim. Benim repertuvarımda birkaç tane penaltı tekniğim var. Her gün buna çalışıyorum. Bazı insanlar dalga geçer gibi görüyor, bazı insanlar ‘Bu ne yapıyor’ diyor. Kendimi öyle rahat hissediyorum. Artistik olsun diye öyle vurmuyorum, sürekli çalışıyorum. Bugünde öyle vuracaktım, sonradan kararımı değiştirerek sert köşeye vurmak istedim. Yanlış bir karar verdim, atamadım” ifadelerini kullandı.