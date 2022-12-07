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Alanyaspor maçında 2 gol attı! Maç sonu Serdar Dursun'dan Jorge Jesus'a mesaj

07.12.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e verilen arayı yaptığı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Fenerbahçe, Süper Lig ekibi Alanyaspor karşısında çıktığı 3. hazırlık karşılaşmasında da 4-2'lik galibiyetle ayrılırken Sarı-Lacivertliler'in 2 golünü kaydeden Serdar Dursun, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Jesus'un Süper Lig'de pek forma şansı vermediği Dursun, açıklamasında Jesus'a mesaj göndermeyi de ihmail etmedi. İşte detaylar...

Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Alanyaspor ile hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe müsabakadan 4-2 galip ayrıldı. Bir penaltı kaçırıp, 2 gol atan Serdar Dursun, maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hazırlık döneminin maç ve yoğun idmanlarla zorlu geçtiğini belirten Serdar Dursun, forvet bölgesinde eksiklerin olmasının kendisi için şansa dönüştüğünü ifade etti.

JESUS'A MESAJ...

JESUS'A MESAJ...

Jorge Jesus’un kendisine şans verdiğini belirten Serdar Dursun, “Bu benim için önemli. Yaklaşık 2 aydır oynamıyorum. İlk 11 oynarsam elimden gelen katkıyı sağlayacağımı düşünüyorum. Elimden geleni yapıyorum. Oynayınca goller geliyor, asistler geliyor, kendimi daha rahat hissediyorum. Bugünde zaman zaman kötü oynadım, zaman zaman iyi oynadım. Sonuca bakarsak takım olarak iyi bir maç çıkardık. Bende katkı sağladığım için mutluyum” dedi.

“BENİM REPERTUVARIMDA BİRKAÇ TANE PENALTI TEKNİĞİM VAR”

“BENİM REPERTUVARIMDA BİRKAÇ TANE PENALTI TEKNİĞİM VAR”

Kaçırılan penaltı vuruşuna ilişkin gazetecilerin ‘Stilini değiştirdin mi?’ sorusunu yanıtlayan Serdar Dursun, “Penaltı stilimi değiştirmedim. Benim repertuvarımda birkaç tane penaltı tekniğim var. Her gün buna çalışıyorum. Bazı insanlar dalga geçer gibi görüyor, bazı insanlar ‘Bu ne yapıyor’ diyor. Kendimi öyle rahat hissediyorum. Artistik olsun diye öyle vurmuyorum, sürekli çalışıyorum. Bugünde öyle vuracaktım, sonradan kararımı değiştirerek sert köşeye vurmak istedim. Yanlış bir karar verdim, atamadım” ifadelerini kullandı.

“MAÇI DÖNDÜRECEK OYUNCULARIMIZ, TAKTİĞİMİZ VE SİSTEMİMİZ VAR”

“MAÇI DÖNDÜRECEK OYUNCULARIMIZ, TAKTİĞİMİZ VE SİSTEMİMİZ VAR”

Gün geçtikçe takım olarak kazanma alışkanlığı kazandıklarını söyleyen Dursun, maçı döndürecek oyuncuların, sistemin ve taktiğin olduğunu söyledi. Zorlu Trabzonspor deplasmanı ile lige tekrar başlayacaklarını söyleyen Dursun, “Biz Fenerbahçe olarak bu sene kenetlendik. İyi de futbol oynuyoruz, bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Trabzonspor maçını kazanıp, ilerleyen adımlarla önümüze bakmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan taraftarlara teşekkür eden Serdar Dursun, iyi bir iletişimleri olduğunu söyledi. Taraftarların kendisini, kendisinin de taraftarları sevdiğini vurgulayan Dursun, arma için elinde geleni yaptığını dile getirdi. Gol atınca taraftarın sevindiğini söyleyen Serdar Dursun, taraftarı mutlu etmek için elinden geleni yaptığını ifade etti.

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