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Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

15.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

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