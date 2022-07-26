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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

26.07.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampını tamamlayıp Alanya'ya dönen turuncu-yeşilliler, 2 günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde önce ısınma ve aktivasyon çalışması yapan Akdeniz ekibi, antrenmanı taktiksel çalışmayla tamamladı.

Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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Süper Lig Alanyaspor futbol hazırlık idman

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