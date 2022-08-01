YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanyaspor, Yunus Bahadır'ı transfer etti

Alanyaspor, Yunus Bahadır'ı transfer etti

01.08.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Yunus Bahadır'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, PSV Eindhoven'dan 19 yaşındaki sağ bek Yunus Bahadır'ı renklerine bağladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sağ bek mevkisi için transfer ettikleri Yunus Bahadır'dan beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Yunus'un yetenekli ve gelişime açık bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Mevcut yeteneklerinin üzerine daha da koyarak ülke futbolumuza ve takımımıza faydalı olacağına inanıyoruz. Hem Alanyaspor'umuza hem de kendisine hayırlı uğurlu olsun." dedi.

- "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Yunus Bahadır ise Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Muhteşem bir ortamla karşılaştığını dile getiren genç futbolcu, "Kulüp yönetimi ve çalışanlar çok iyi. Önümde çok güzel bir fırsat var ve kendime güveniyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp hem takımda hem de ileride milli takımda yer almak istiyorum." diye konuştu.

Açıklamaların ardından Yunus Bahadır, kendisini 3 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Alanyaspor, Yunus Bahadır'ı transfer etti

Alanyaspor, Yunus Bahadır'ı transfer etti

Alanyaspor, Yunus Bahadır'ı transfer etti

Alanyaspor, Yunus Bahadır'ı transfer etti

Alanyaspor, Yunus Bahadır'ı transfer etti

Alanyaspor, Yunus Bahadır'ı transfer etti

Alanyaspor, Yunus Bahadır'ı transfer etti

Alanyaspor, Yunus Bahadır'ı transfer etti

Alanyaspor, Yunus Bahadır'ı transfer etti

Alanyaspor, Yunus Bahadır'ı transfer etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Alanyaspor

Antalya Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:55
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:12
Yatsı
21:40
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türkiye’ye gelip dişlerini yaptırdı! Sonuca inanamadı

Türkiye’ye gelip dişlerini yaptırdı! Sonuca inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Yüksek hız yaramadı! Onlar hastaneye yetişmek istedi ama...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.