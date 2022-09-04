Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Explorer" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Alanya Limanı'na yanaşan 224 metrelik kruvaziyerde, çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı 324 yolcu ile 558 personel bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, otobüslerle antik kentleri, ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçede alışveriş yaptı.
Geminin akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edeceği öğrenildi.
Alanya'ya "Seven Seas Explorer" ile 324 turist geldi
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