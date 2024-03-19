Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi! Yunus Emre'nin eşinin uyarısından sonra tavrı şaşırttı

Burada bir yol geçiriyoruz beraber. Hani bu yolu birbirimiz için ne kadar kolaylaştırırsak oyun alanında ne kadar birlik olursak onun dışında çok bir şeye takılmazsa zaten sayılı günümüz var burada yani herkesi güçlü olmaya davet ediyorum Aleyna'yı da öyle bu kadar" dedi.