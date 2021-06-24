Aleyna Solaker süper mini şortuyla poz verdi

Kırgın Çiçekler dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aleyna Solaker, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Havaların ısınmasıyla tatile çıkan Solaker, yaptığı bikinili pozlarla dikkat çekmişti. Genç oyuncunun yeni pozları da hayranlarını mest etti. İşte ünlü oyuncunun cesur pozları:

Cesur pozlar

Bir süredir ekrandan uzak olan Kırgın Çiçekler'in 'Meral'i Aleyna Solaker yaptıığ paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündem olan Solaker, sütyensiz hali ve süper mini şortuyla verdiği pozlarla dikkat çekti.

Cesur pozlarını kelebek emojisiyle paylaşan genç oyuncuya yorum yağdı. Aleyna Solaker'e takipçileri "Bu ne güzellik", "Ateş aldı buralar" yorumlarında bulundu.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Solaker, bikinisiyle verdiği pozları da sık sık takipçileriyle paylaşıyor.