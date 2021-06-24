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Aleyna Solaker süper mini şortuyla poz verdi

24.06.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kırgın Çiçekler' dizisinde canlandırdığı 'Meral' karakteriyle şöhreti yakalayan genç oyuncu Aleyna Solaker hayranlarını mest etti.

Kırgın Çiçekler dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aleyna Solaker, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Havaların ısınmasıyla tatile çıkan Solaker, yaptığı bikinili pozlarla dikkat çekmişti. Genç oyuncunun yeni pozları da hayranlarını mest etti.

İşte ünlü oyuncunun cesur pozları:

Cesur pozlar

Bir süredir ekrandan uzak olan Kırgın Çiçekler'in 'Meral'i Aleyna Solaker yaptıığ paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündem olan Solaker, sütyensiz hali ve süper mini şortuyla verdiği pozlarla dikkat çekti.
Cesur pozlarını kelebek emojisiyle paylaşan genç oyuncuya yorum yağdı. Aleyna Solaker'e takipçileri "Bu ne güzellik", "Ateş aldı buralar" yorumlarında bulundu.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Solaker, bikinisiyle verdiği pozları da sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

ALEYNA SOLAKER KİMDİR?

ALEYNA SOLAKER KİMDİR?
Aleyna Solaker, 5 Aralık 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimine Bilgi Üniversitesi'nde devam eden Solaker, ilk oyunculuk deneyimini 2006 yılında yayınlanan Kuş Dili dizisi ile yaşamış, ardından Dersimiz Atatürk, İşte Benim ve Kırgın Çiçekler gibi yapımlarda rol almıştı. Ünlü oyuncu son olarak Hizmetçiler adlı dizide Çiçek karakterine hayat vermişti.
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