İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görülen aslan paniğe neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan hayvanın yakalanması için ekipler harekete geçerken aslanın nereden kaçtığı ve kime ait olduğu tartışılmaya başlandı.

"BAZI İSİMLER ZİKREDİLİYOR"

CNN Türk canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uskumruköy Mahalle Muhtarı Şeyda Üst, sosyal medyada adı geçen kişilere ilişkin iddiaları yalanladı.

CNN Türk moderatörü Fulya Öztürk, canlı yayında aslanın sahibine ilişkin bazı isimlerin sosyal medyada gündeme geldiğini belirterek, "Bazı isimler zikrediliyor ama bunu söylemek doğru değil tabii" dedi.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Yayına telefonla bağlanan Muhtar Şeyda Üst ise söz konusu iddialara şu yanıtı verdi:

"Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Dediğiniz ismi anladım ama onun yan sitesinde olduğu için beyefendi fotoğraflara yansımış durumda. Öyle bir şey yok. Yalan yanlış haber yapılmasın. Bir dünya saçma sapan haberler yapılıyor şu an. Hiçbir isim yok."

Böylece aslanın sahibine ilişkin ortaya atılan iddialar muhtar tarafından yalanlanırken, hayvanın kime ait olduğu sorusu yanıtsız kaldı.

GALATASARAY'IN YILDIZINDAN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın, olayın yaşandığı bölgede yürütülen arama çalışmalarına destek verdiği bildirildi.

Bölgede bulunan Bardakcı'nın ekiplerin çalışmalarını yakından takip ettiği ve aslanın bulunması için gerçekleştirilen aramalara katıldığı aktarıldı. Milli futbolcunun arama çalışmalarında bulunduğu anlara ilişkin görüntüler de basına yansıdı.

Bardakcı'nın yaptığı paylaşım dikkat çekti. Milli futbolcu, iki aslanın bulunduğu bir ortamda yavru bir aslanı sevdiği görüntülere yer verdi. Paylaşımına gülücük ve aslan emojileri ekleyen Bardakcı'nın bu hareketi, hakkındaki iddialara esprili bir yanıt olarak yorumlandı.

ASLANIN YERİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, güvenlik kameralarına yansıyan hayvanın bulunması için başlatılan çalışmalarda yerinin tespit edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği de aslanın bulunduğu bölgenin belirlendiğini, hayvanın sağ olarak yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.