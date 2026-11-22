Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Çiğdem komiser karakteriyle son olarak ekranda olan Büşra Develi, Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Programda kendisine dair bilinmeyenleri anlatan Develi gen testi yaptırmasına dair de konuştu.

Fatih Altaylı "Celal haklıymış senin zarafetin bambaşka yani hakikaten. Celal jeolojiden anladığı kadar güzellikten de anlıyormuş. Var mı bir yabancılık. Celal o Fransız Türk değil diyor" deyince Büşra Develi şu yanıtı verdi:

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"Gen testi yaptırdım, kendi merakımdan yaptırdım. Orada şaşırtıcı bir şekilde %74 Gürcü çıktım ama Fransa'ya bayağı uzak."



BÜŞRA DEVELİ NERELİ?

Büşra Develi nereli olduğuna dair soruya da yanıt vererek "Annem Trabzonlu, babam Bayburtlu. O yüzden aslında Bayburt da birazcık Gürcistan'a da yakın bir yer. Ben tabii orada büyümedim. Be İzmit'te büyüdüm. İzmit'te doğdum" dedi.