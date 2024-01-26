Aleyna Tilki imaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

'Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz' diyen Tilki, Cüneyt Özdemir'in programına katılmış ve açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.

Tilki, 'Benim konserimde bomba da patladı. Prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler, gözümün önünde bir tane adamın bacağı da koptu, sahneye bıçakla biri de atladı' açıklamalarıyla olay olmuştu.