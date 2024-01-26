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  4. Aleyna Tilki imaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

Aleyna Tilki imaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 08:14 | Son Güncelleme:
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Dillere pelesenk olan şarkıları, sahne tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle gündem oldu. Tilki, yıllardır uzun olan saçlarını kısacık kestirdi. Genç yıldızın yeni hali çok beğenildi.

Genç yaşında birbirinden hit şarkılara imza atmayı başaran Aleyna Tilki son dönemde sektörde yaşadığı zorlukları anlatmasıyla dikkat çekmişti.

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İMAJ TAZELEDİ

'Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz' diyen Tilki, Cüneyt Özdemir'in programına katılmış ve açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.
Tilki, 'Benim konserimde bomba da patladı. Prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler, gözümün önünde bir tane adamın bacağı da koptu, sahneye bıçakla biri de atladı' açıklamalarıyla olay olmuştu.
Ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.
Yıllardır uzun olan saçlarını kısacık kestiren genç yıldız son halini "Saçlarıma bakın" diyerek patlaştı.
Tilki'nin yeni imajı ise takipçilerinden tam not aldı.
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