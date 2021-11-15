Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel plajdan sonra çölde! İddialı pozlar

Aleyna Tilki kadar annesi Havva Öztel de sosyal medyanın gözde isimlerinden. Türkiye'nin yanı sıra dünyaya açılacağını söyleyen ve yakın zamanda Dillon Francis'le birlikte hazırladığı 'Real Love' adlı şarkısını yayınlayan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, instagram'da paylaştığı cesur pozlarla konuşulmaya devam ediyor.
Kızlarıyla Dubai'ye giden anne Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi.
KIZLARINI GÖLGEDE BIRAKIYOR
Havva Öztel plajda bikinisi üzerine giydiği derin dekolteli pembe elbisesi ile de dikkat çekti. Bikinili haliyle gündeme gelen Öztel ardından çöle gitti.
Kızlarıyla çölde pozlar veren Havva Öztel mini şortuyla kumlara yatıp poz üstüne poz verdi.
Dubai'deki her anını paylaşan Öztel kızlarıyla birlikte olduğu anlara da sayfasında yer verdi. Takipçileri ise bu pozlara yorum yağdırdı.
"Kızlarını gölgede bırakıyorsun", "Abla-kardeş gibisiniz" tarzında yorumlar alan Öztel pozlarını üst üste paylaşmaya devam etti.
HAVVA ÖZTEL KİMDİR?
Havva Öztel 1978 yılında dünyaya geldi. Havva Öztel, eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başladı.
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