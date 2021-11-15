Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel plajdan sonra çölde! İddialı pozlar

Aleyna Tilki kadar annesi Havva Öztel de sosyal medyanın gözde isimlerinden. Türkiye'nin yanı sıra dünyaya açılacağını söyleyen ve yakın zamanda Dillon Francis'le birlikte hazırladığı 'Real Love' adlı şarkısını yayınlayan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, instagram'da paylaştığı cesur pozlarla konuşulmaya devam ediyor.

Havva Öztel plajda bikinisi üzerine giydiği derin dekolteli pembe elbisesi ile de dikkat çekti. Bikinili haliyle gündeme gelen Öztel ardından çöle gitti.

Dubai'deki her anını paylaşan Öztel kızlarıyla birlikte olduğu anlara da sayfasında yer verdi. Takipçileri ise bu pozlara yorum yağdırdı.