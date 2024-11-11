'Alişan'ın gelini olarak anılmak istemiyorum' demişti! Merve Tektaş 4+1 evinin kapılarını ilk kez açtı! Doğa ile iç içe bir yaşam

Ünlü türkücü Alişan'ın aynı zamanda menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş
2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 41 yaşında hayattan kopan Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesini yasa boğdu.
4+1 EVİNİ GEZDİRDİ
Alişan ise, kardeşinin vefatından sonra yengesine ve yeğenlerine sahip çıktı ve onları kendi ailesinden ayırmadı. Merve Tektaş ise eşinin ölümünün ardından kendisini eve kapattı ve neredeyse 2,5 yıl ortalarda görünmedi.
'2,5 YIL KENDİNİ KAPATTI'
Alişan'a ise yengesinin bu sözleri sorulduğunda ünlü isim 'Merve 2.5 yıl boyunca kendisini kapattı. Hep onunla konuştum. Ben hep başlarında olacağım ama bir yere kadar, Merve çocukların anneleri... Çocukları bir an önce annelerinin ayağa kalktığını görmek istiyor. Biraz uzun sürdü ama bir şeyler yapmaya başladı.'' demişti.
İLK KEZ EVİNİ GÖSTERDİ
Şimdilerde moda tasarımı ve içerik üreticiliği ile geçimini sağlayan Merve Tektaş 4+1 evinin kapılarını ilk kez Evrim Akın'ın Ev Gezmesi programına açtı.
Kızları Eyşan ve Ceylan ile birlikte doğayla iç içe bir yaşam süren Merve Tektaş'ın evini görenler hayran kaldı. B
Birçok ünlü ismin oturduğu bir sitede oturan Merve Tektaş'ın evinin önünde meyve bahçeleri bulunuyor.