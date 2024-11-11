'Alişan'ın gelini olarak anılmak istemiyorum' demişti! Merve Tektaş 4+1 evinin kapılarını ilk kez açtı! Doğa ile iç içe bir yaşam

'2,5 YIL KENDİNİ KAPATTI'

Alişan'a ise yengesinin bu sözleri sorulduğunda ünlü isim 'Merve 2.5 yıl boyunca kendisini kapattı. Hep onunla konuştum. Ben hep başlarında olacağım ama bir yere kadar, Merve çocukların anneleri... Çocukları bir an önce annelerinin ayağa kalktığını görmek istiyor. Biraz uzun sürdü ama bir şeyler yapmaya başladı.'' demişti.