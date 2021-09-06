Aliye'nin Ayşe'si Su Dura son haliyle büyüledi! Koca kız oldu

2004 yılında yayın hayatına başlayan Aliye dizisinde Sanem Çelik'in canlandırdığı Aliye karakterinin kızı Ayşe'ye hayat veren minik oyuncu Su Dura'nın yıllar içindeki değişimi, görenleri hayrete düşürdü. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan oyuncu, bambaşka birine dönüştü.
İŞTE SU DURA'NIN SON HALİ:
Marmara Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar okuyan genç oyuncu, sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla beğeni topluyor.
İşte Su Dura'nın son hali:
SU DURA KİMDİR?
Su Dura, 7 Ağustos 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu.
İlköğretimi, Erenköy İlköğretim Okulu’nda tamamladı.
Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sürdürmektedir.
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