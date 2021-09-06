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  4. Aliye'nin Ayşe'si Su Dura son haliyle büyüledi! Koca kız oldu

Aliye'nin Ayşe'si Su Dura son haliyle büyüledi! Koca kız oldu

06.09.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2004 yılında ilk bölümüyle ekrana gelen Aliye dizisi, Türk halkının gönlüne kısa sürede taht kurmuştu. Dizide Ayşe karakterine hayat veren çocuk oyuncu Su Dura'nın, yıllar içindeki değişimi şaşırttı.

2004 yılında yayın hayatına başlayan Aliye dizisinde Sanem Çelik'in canlandırdığı Aliye karakterinin kızı Ayşe'ye hayat veren minik oyuncu Su Dura'nın yıllar içindeki değişimi, görenleri hayrete düşürdü. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan oyuncu, bambaşka birine dönüştü.

İŞTE SU DURA'NIN SON HALİ:

Marmara Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar okuyan genç oyuncu, sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla beğeni topluyor.

İşte Su Dura'nın son hali:

İşte Su Dura'nın son hali:

SU DURA KİMDİR?

SU DURA KİMDİR?
Su Dura, 7 Ağustos 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu.
İlköğretimi, Erenköy İlköğretim Okulu’nda tamamladı.
Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sürdürmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
atv Eser Yenenler Halit Ergenç Sanem Çelik
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