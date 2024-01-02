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  4. Alizade sevgilisi Ezhel'in annesinden veto yedi: Ben sağken zade made yaklaşamaz!

Alizade sevgilisi Ezhel'in annesinden veto yedi: Ben sağken zade made yaklaşamaz!

02.01.2024 18:28 | Son Güncelleme:
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Türkçe Rap camiasında son zamanlarda adını duyurmayı başaran isimlerden biri olan Azerbaycanlı rapçi Alizade, ünlü rapçi Ezhel ile aşk yaşıyor. Alizade, sosyal medya hesabından Ezhel ile pozlarını paylaşıp, notlar düştü. Bu mesajların ardından Alizade, sevgilisi Ezhel'in annesinden veto yedi

Ezhel ve Alizade arasındaki aşk gündemin en çok konuşulan konularından oldu. Alizade, sosyal medya hesabından “evimin direği” ve “enişteniz” notlarıyla fotoğraflar paylaştı. Bu mesajlara Ezhel'in annesinden yanıt gecikmedi.

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2023 yılının son aşk bombası Rapçi Ezhel'den geldi. Ezhel ve Alizade ikilisi aşklarını sosyal medyada ilan etti.

"EVİMİN ERKEĞİ,EVİMİN DİREĞİ"

"EVİMİN ERKEĞİ,EVİMİN DİREĞİ"

Türkiye'de yaşadığı olaylardan sonra Almanya'ya taşınan Ezhel'le birlikte karesini paylaşan Alizade bir süre sonra "Evimin erkeği, evimin direği" sözleriyle yeniden ortalığı karıştırdı.

"ENİŞTENİZ"

"ENİŞTENİZ"

Takipçilerine "Aşk mı yaşıyorlar yoksa arkadaşlar mı?" diye düşündürten ikili çok geçmeden yeni bir kare yayınladı. Alizade'nin "Enişteniz" açıklaması aşk ilan olarak değerlendirildi!

EZHEL'İN ANNESİNDEN VETO!

EZHEL'İN ANNESİNDEN VETO!

Tabii bu taze aşkların ilişkisine karşı çıkanlar, tepki gösterenler de oldu. Bunların başında yer alan kişi ise Ezhel'in annesi Ulya Hanım oldu.

"BEN SAĞKEN ZADE MADE YAKLAŞAMAZ"

"BEN SAĞKEN ZADE MADE YAKLAŞAMAZ"

Taze aşkların ilişkisine tepki gösterenlerin başında Ezhel'in annesi geldi. Ulya Hanım, "Ben sağken zade made yaklaşamaz. Bazı arkadaşlıkları hemen bir yerlere yama yapmayın" şeklinde konuştu.

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Ezhel rapçi annesi sosyal medya sevgilisi
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