Alizade sevgilisi Ezhel'in annesinden veto yedi: Ben sağken zade made yaklaşamaz!

Ezhel ve Alizade arasındaki aşk gündemin en çok konuşulan konularından oldu. Alizade, sosyal medya hesabından “evimin direği” ve “enişteniz” notlarıyla fotoğraflar paylaştı. Bu mesajlara Ezhel'in annesinden yanıt gecikmedi.
2023 yılının son aşk bombası Rapçi Ezhel'den geldi. Ezhel ve Alizade ikilisi aşklarını sosyal medyada ilan etti.
Türkiye'de yaşadığı olaylardan sonra Almanya'ya taşınan Ezhel'le birlikte karesini paylaşan Alizade bir süre sonra "Evimin erkeği, evimin direği" sözleriyle yeniden ortalığı karıştırdı.
Takipçilerine "Aşk mı yaşıyorlar yoksa arkadaşlar mı?" diye düşündürten ikili çok geçmeden yeni bir kare yayınladı. Alizade'nin "Enişteniz" açıklaması aşk ilan olarak değerlendirildi!
Tabii bu taze aşkların ilişkisine karşı çıkanlar, tepki gösterenler de oldu. Bunların başında yer alan kişi ise Ezhel'in annesi Ulya Hanım oldu.
Taze aşkların ilişkisine tepki gösterenlerin başında Ezhel'in annesi geldi. Ulya Hanım, "Ben sağken zade made yaklaşamaz. Bazı arkadaşlıkları hemen bir yerlere yama yapmayın" şeklinde konuştu.