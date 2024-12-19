Altay Bayındır'ın hatası pahalıya patladı! İngilizleri çileden çıkardı: "Tam bir fiyasko!"

Milli file bekçimiz Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United, İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Tottenham'a konuk oldu.

İLK 11'DE BAŞLADI

Altay Bayındır, Tottenham karşısındaki maça ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki file bekçisi bu sezon daha önce İngiltere Lig Kupası'nda Barnsley ve Leicester City maçlarında da ilk 11'de görev almıştı.

HENÜZ 15. DAKİKADA...

Karşılaşmanın 15. dakikasında Tottenham oyuncusu Pedro Porro'nun ceza sahası dışından gönderdiği sert şutu kurtarmayı başaran milli kalecimiz Altay Bayındır, topu elinden sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Solanke, sağ çaprazdan yaptığı düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi

İNGİLİZ TARAFTARLAR ALTAY BAYINDIR'A YÜKLENDİ

Bu golün ardından Manchester United taraftarları, kalecileri Altay Bayındır'ı hedef aldı. İngiliz taraftarlar, sosyal medyada milli kaleciye yönelik eleştirel yorumlarda bulundu.