Altay Bayındır'ın hatası pahalıya patladı! İngilizleri çileden çıkardı: "Tam bir fiyasko!"

Milli file bekçimiz Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United, İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Tottenham'a konuk oldu.
Altay Bayındır, Tottenham karşısındaki maça ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki file bekçisi bu sezon daha önce İngiltere Lig Kupası'nda Barnsley ve Leicester City maçlarında da ilk 11'de görev almıştı.
Karşılaşmanın 15. dakikasında Tottenham oyuncusu Pedro Porro'nun ceza sahası dışından gönderdiği sert şutu kurtarmayı başaran milli kalecimiz Altay Bayındır, topu elinden sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Solanke, sağ çaprazdan yaptığı düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi
Bu golün ardından Manchester United taraftarları, kalecileri Altay Bayındır'ı hedef aldı. İngiliz taraftarlar, sosyal medyada milli kaleciye yönelik eleştirel yorumlarda bulundu.
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