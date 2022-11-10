Altay Bayındır'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu! ''Selamün aleyküm abiler...''

Fenerbahçe'de performansıyla sık sık tartışma konusu olan Altay Bayındır'ın basın toplantısı öncesi söylediği samimi sözler sosyal medyada gündem oldu.
Normalde sabah yapılması beklenen toplantıya geciken Altay Bayındır, "Selamün aleyküm, kusura bakmayın abiler, yemek falan yedim geciktim. Çok özür dilerim" şeklinde geldi ve muhabirlerin gönlünü aldı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu ve sarı-lacivertli taraftarların beğenisini topladı.
Altay Bayındır, ligde ve Avrupa’da kolay maç olmadığını vurgulayarak, “Her rakip Fenerbahçe ile oynadığının bilincinde. Biz de bunun bilincindeyiz. Bu nitelikte konsantre oluyoruz, hocamızla sürekli en ince ayrıntısına kadar konuşuyoruz. Bunları yaptığımız sürece şanssızlıklar yaşamazsak bu gidişatımız devam edecektir diye düşünüyoruz. Çalıştığımız taktirde meyvelerini alıyoruz. Her gün daha çok üstüne giderek daha iyi olmak için mücadele vereceğiz” şeklinde konuştu.
Yoğun bir tempodan geçtiklerini ifade eden Altay Bayındır, dünya kupası arasının kendilerine iyi geleceğini dile getirerek, “Dinlenmek ve düşünmek adına bizim için güzel bir ara olacak. Profesyonel oyuncularız, aranın ya da devamının önemi yok. Bizim görevimiz iş zamanı iş, dinlenme zamanı dinlenme. Çok maç oynadık. Bu bizim için güzel bir şey ama dinlenmeyi beslenmeyi her şeyi dört dörtlük yaparsan, iş odaklı olursan sıkıntı yaşamıyorsun. Zaten Avrupa’da birçok takım bu konsepte ayak uyduruyor. Bizim için Trabzonspor maçını aradan önce ya da sonra oynamanın bir farkı yok” dedi.
Teknik direktör Jorge Jesus’un sistemini sevdiklerini belirten Altay Bayındır şunları söyledi: “Saha içi ve dışının iki ayrı konsept var. Saha içinde yapman gerekenler belli ama onları sağlıklı yapman için saha dışı hazırlıklar gerekiyor. Beslenmemiz, dinlenmemiz, uyku kalitesi... Bizim hayatımız Samandıra ile ev arasında gelip gidiyor. O yüzden iş odaklıyız. Hocamız yoğun tempoyla çalışıyor. Dinlendiğimiz sürece zamanında bazı şeyleri programlı yaptığımız taktirde yorgunluk dağılıma uğruyor. Yoğunluk her zaman iyidir. Allah boş duran kulunu sevmez.”
Altay Bayındır, Jesus’un önde kurulu savunma düzenine ilişkin tecrübelendikleri hakkında ise “Her hocanın kendine göre uygulamak istediği sistemi vardır. Güzel gidişattayız, hocamızın kendine özgü iyi giden ve hepimizin sevdiği futbol anlayışı var. Bizimle yakından ilgileniyor. Bu sisteme ayak uydurmak adına tecrübelendik, farklı bir duruma geldik. Hocamızın karakterini herkes biliyor. Anı fazlasıyla yaşayan biri. Her anın önemini, değerini çok fazla bilen biri. Bunları bize aktarmaya çalışan biri. Bizim için önemli ve değerli bir isim. Saha içi ve dışı hepimizle ilgileniyor. Futbol sadece sahada oynanmıyor saha dışı analizler oluyor. Bunlar üzerinde de çok duruyoruz. Bize kattığı çok şey var. İsteğini, hırsını azmini sizler de görüyorsunuz. Bizi başarıya götürecek en önemli unsurlarda biri de bu” dedi.