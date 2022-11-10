Altay Bayındır'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu! ''Selamün aleyküm abiler...''

“JESUS, ANI FAZLASIYLA YAŞAYAN BİRİ”

Altay Bayındır, Jesus’un önde kurulu savunma düzenine ilişkin tecrübelendikleri hakkında ise “Her hocanın kendine göre uygulamak istediği sistemi vardır. Güzel gidişattayız, hocamızın kendine özgü iyi giden ve hepimizin sevdiği futbol anlayışı var. Bizimle yakından ilgileniyor. Bu sisteme ayak uydurmak adına tecrübelendik, farklı bir duruma geldik. Hocamızın karakterini herkes biliyor. Anı fazlasıyla yaşayan biri. Her anın önemini, değerini çok fazla bilen biri. Bunları bize aktarmaya çalışan biri. Bizim için önemli ve değerli bir isim. Saha içi ve dışı hepimizle ilgileniyor. Futbol sadece sahada oynanmıyor saha dışı analizler oluyor. Bunlar üzerinde de çok duruyoruz. Bize kattığı çok şey var. İsteğini, hırsını azmini sizler de görüyorsunuz. Bizi başarıya götürecek en önemli unsurlarda biri de bu” dedi.