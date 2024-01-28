Altay Bayındır Manchester United formasıyla çıktığı ilk maçında 4. lig takımından 11 dakikada 2 gol yedi! Sosyal medya çalkalandı

Manchester United, İngiltere FA Cup 4. Tur maçında Newport County ile kozlarını paylaştı. Kritik maç Rodney Parade Stadyumu'nda oynandı.
Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır, sezon başında transfer olduğu takımında ilk maçına FA Cup'ta Newport County karşısında çıktı. Manchester United, Newport County'i 4-2 mağlup etti ve bir üst tura adını yazdırdı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Fernandes, 13. dakikada Mainoo, 68. dakikada Antony ve 90+4. dakikada Höjlund kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 36. dakikada Morris ve 47. dakikada Evans'tan geldi.
Altay Bayındır'ın 4. Lig takımı karşısında 11 dakikada yediği 2 gol eleştirilere neden olurken milli eldiven 90 dakikada sahada kaldı. Altay Bayındır maç boyunca 4 kurtarış yaparken, attığı 29 pasın 23'ünde başarılı oldu.