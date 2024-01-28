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  4. Altay Bayındır Manchester United formasıyla çıktığı ilk maçında 4. lig takımından 11 dakikada 2 gol yedi! Sosyal medya çalkalandı

Altay Bayındır Manchester United formasıyla çıktığı ilk maçında 4. lig takımından 11 dakikada 2 gol yedi! Sosyal medya çalkalandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.01.2024 21:44 | Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır yeni takımındaki ilk maçına FA Cup mücadelesinde oynanan Newport County karşısında çıktı. Bayındır ilk maçında talihsiz goller yerken, yediği goller sonrası futbol severlerden eleştiri aldı. İşte detaylar...

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United, İngiltere FA Cup 4. Tur maçında Newport County ile kozlarını paylaştı. Kritik maç Rodney Parade Stadyumu'nda oynandı.


Canlı Skor

ALTAY BAYINDIR İLK MAÇINA ÇIKTI

ALTAY BAYINDIR İLK MAÇINA ÇIKTI

Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır, sezon başında transfer olduğu takımında ilk maçına FA Cup'ta Newport County karşısında çıktı. Manchester United, Newport County'i 4-2 mağlup etti ve bir üst tura adını yazdırdı.

MANU TURLADI

MANU TURLADI

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Fernandes, 13. dakikada Mainoo, 68. dakikada Antony ve 90+4. dakikada Höjlund kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 36. dakikada Morris ve 47. dakikada Evans'tan geldi.

11 DAKİKADA 2 GOL

11 DAKİKADA 2 GOL

Altay Bayındır'ın 4. Lig takımı karşısında 11 dakikada yediği 2 gol eleştirilere neden olurken milli eldiven 90 dakikada sahada kaldı. Altay Bayındır maç boyunca 4 kurtarış yaparken, attığı 29 pasın 23'ünde başarılı oldu.

İŞTE ALTAY BAYINDIR YORUMLARI

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