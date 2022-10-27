Altay Bayındır taraftarın sabrını taşırdı! Top ayağına geldiği an ıslıklanıyor! Sebebi ise herkesi şoke etti...

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı buruk başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Rennes ile karşılaştı. Maçın 30. dakikasında 3-0 geriye düşen temsilcimizde ilginç bir istatistik yaşandı.

KALESİNE GELEN 4 ŞUTUN 4'Ü DE GOL OLDU

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın bir süredir formsuz olmasından dolayı taraftarların hedefinde yer alan genç kaleci Rennes maçına iyi başlayamadı. Kalesine gelen ilk 4 şutun 4'ü de gol olunca Fenerbahçe taraftarı isyan etti. 1 golün VAR tarafından iptal edilmesiyle skorun 3-0 olmasına engel olamayan Altay Bayındır, maç henüz bitmeden eleştiri oklarının hedefine oturdu.