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Altay Bayındır taraftarın sabrını taşırdı! Top ayağına geldiği an ıslıklanıyor! Sebebi ise herkesi şoke etti...

27.10.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı başladı. Fenerbahçe - Rennes maçında büyük şok yaşandı. Karşılaşmanın henüz 30. dakikasında 3-0 geriye düşen Fenerbahçe'de ilginç bir istatistik göze çarptı. Sarı-lacivertlilerin kalesine gelen ilk 4 şutun 4'ü de golle sonuçlandı. Bir golün VAR tarafından iptal edilmesinden dolayı skor 3-0 oldu. Bu istatistiğin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Altay Bayındır'a yoğun tepki gösterdi.

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı buruk başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Rennes ile karşılaştı. Maçın 30. dakikasında 3-0 geriye düşen temsilcimizde ilginç bir istatistik yaşandı.

KALESİNE GELEN 4 ŞUTUN 4'Ü DE GOL OLDU

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Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın bir süredir formsuz olmasından dolayı taraftarların hedefinde yer alan genç kaleci Rennes maçına iyi başlayamadı. Kalesine gelen ilk 4 şutun 4'ü de gol olunca Fenerbahçe taraftarı isyan etti. 1 golün VAR tarafından iptal edilmesiyle skorun 3-0 olmasına engel olamayan Altay Bayındır, maç henüz bitmeden eleştiri oklarının hedefine oturdu.

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UEFA Avrupa Ligi Altay Bayındır fenerbahçe UEFA ligi buruk hedefi maçın turu

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