Altay Token, 13 Eylül'de ön satışa çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig kulüplerinden Altay ile blok zinciri teknoloji şirketi Icrypex, iş birliği anlaşması imzaladı.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen basın toplantısına, Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Mustafa Denizli, Icrypex CEO'su Gökalp İçer ve Icrypex Genel Müdürü Ezgi İçer ile davetliler katıldı.

Toplantıda, İzmir kulübünün adını taşıyan Altay Token'ın 0,80 lira özel fiyatla 13 Eylül'de ön satışına başlanacağı, 17 Eylül itibarıyla da halka arz fiyatı olan 1 liradan işlem göreceği belirtildi. Toplam 191 milyon 400 bin adet Altay Token'ın satışa çıkacağı açıklandı.

Altay'ı yarınlara daha güvenli bir şekilde taşıma adına önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirten kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar ekonomik yöndeki en büyük hedefimiz, kalıcı gelir kaynakları oluşturmak ve böylelikle kulübümüzü yarınlara daha güvenli bir şekilde taşımaktı. Altay Token ile kulübümüze 25 yıllık dönem içerisinde kalıcı ve önemli bir gelir modeli oluşturacağız. Rakamı katlayarak artırma konusunda taraftarımızın ve destekçilerimizin gücüne inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin gelirlerinin Türkiye ve dünyada azaldığını aktaran Ekmekçioğlu, "Bu noktada biz yöneticilerin somut, akılcı ve kalıcı gelir kaynakları oluşturması, taraftar sayısını artırması, coğrafi yayılımı ilke edinmesi, aidiyet duygusunu artırması, sürdürülebilir başarı odaklı olması, marka değerini yükseltmesi, dijital mecraları daha etkin kullanacak organizasyonları kurması, farklı iş birlikleri geliştirmesi, yenilikçi olması ve pazarlık gücünü yükseltmesi gerekiyor. Tüm bunların ötesinde kulüp yönetimleri, gelir fırsatlarını da akılcı şekilde kullanmalı. Altay Token'ı bu açıdan, kulüp tarihimiz açısından önemli bir gelir fırsatı gözüyle değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli de anlaşmadan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Futbol camiasında birçok organizasyonda bulundum fakat Altay hepsinden farklı bir konumda yer alıyor. 15 yaşımda girdiğim, 34 yaşımda ayrıldığım bir takım. Altay büyük bir camiadır, bu anlaşmanın Altay Kulübüne değer katmasını diliyorum. Altay için şu an oturduğum koltuk dahil her koltuğa oturur, Altay'ın destekçisi olurum. Altay'ın geleceğine katkı sağlayacağına inandığım böyle bir günde aranızda olmaktan onur duyuyorum."

Kripto para borsalarından olan Icrypex'in üst yöneticisi (CEO) Gökalp İçer de Altay Token için büyük heyecan duyduklarını dile getirerek, "Altay gibi köklü bir kulüple gerçekleştirdiğimiz bu proje, 25 yıllık uzun soluklu bir anlaşmayı beraberinde getiriyor. Taraftar tokenları, piyasa değeri 5 milyar liranın üzerinde seyreden büyük bir ekosistem. Aynı zamanda, Fan Token piyasası takımlar için çok önemli bir gelir kaynağı ve taraftarları ile bağ kurma fırsatı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.