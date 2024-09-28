Altın Koza Film Festivali jürisi Serenay Sarıkaya tarzıyla geceye damga vurdu! Kısa saçları dikkat çekti

Hem oyunculuk hem de aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya son dönemin popüler isimlerinden biri. Adından sık sık söz ettiren ünlü isim Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyesi olarak boy gösterdi. Ünlü ismin tarzı ve yeni imajı çok beğenildi.
Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyesi Serenay Sarıkaya gecede farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
Saçlarını daha kısa kullanmaya başlayan ünlü oyuncunun yeni imajı ile kendine hayran bıraktı.
Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanış töreninde boy gösteren Sarıkaya, yine kombininin her bir detayı ile beğeni toplamayı başardı.
Bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Sarıkaya Instagram hesabında sevgilisi ile peş peşe paylaşım yapmıştı.
Sarıkaya ve Demir aşkı için kimileri reklam dese de kimileri bu aşkın gerçekliğine inanıyor.