Altın Koza Film Festivali jürisi Serenay Sarıkaya tarzıyla geceye damga vurdu! Kısa saçları dikkat çekti

Hem oyunculuk hem de aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya son dönemin popüler isimlerinden biri. Adından sık sık söz ettiren ünlü isim Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyesi olarak boy gösterdi. Ünlü ismin tarzı ve yeni imajı çok beğenildi.