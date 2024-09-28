MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Altın Koza Film Festivali jürisi Serenay Sarıkaya tarzıyla geceye damga vurdu! Kısa saçları dikkat çekti

Altın Koza Film Festivali jürisi Serenay Sarıkaya tarzıyla geceye damga vurdu! Kısa saçları dikkat çekti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.09.2024 23:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyesi olan Serenay Sarıkaya sade ve şık tarzıyla dikkat çekti. Saçlarını kısa kestiren Sarıkaya, yeni tarzıyla geceye damga vurdu.

Hem oyunculuk hem de aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya son dönemin popüler isimlerinden biri. Adından sık sık söz ettiren ünlü isim Altın Koza Film Festivali'nde jüri üyesi olarak boy gösterdi. Ünlü ismin tarzı ve yeni imajı çok beğenildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

YENİ TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ!

Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyesi Serenay Sarıkaya gecede farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Saçlarını daha kısa kullanmaya başlayan ünlü oyuncunun yeni imajı ile kendine hayran bıraktı.

Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanış töreninde boy gösteren Sarıkaya, yine kombininin her bir detayı ile beğeni toplamayı başardı. 

Bir süredir şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Sarıkaya Instagram hesabında sevgilisi ile peş peşe paylaşım yapmıştı.

Sarıkaya ve Demir aşkı için kimileri reklam dese de kimileri bu aşkın gerçekliğine inanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Adana Serenay Sarıkaya Koza Altın altın koza festival film
En Çok Okunan Haberler
Sarı - kırmızılı taraftarlar Okan Buruk'a çok sert yüklendi

Sarı - kırmızılı taraftarlar Okan Buruk'a çok sert yüklendi

Kimseye aldırış etmediler! AVM otoparkında tepki çeken hareket

Kimseye aldırış etmediler! AVM otoparkında tepki çeken hareket

CHP'den Ediz Ün açıklaması: 'İstifa etti talebi uygun görüldü'

CHP'den Ediz Ün açıklaması: 'İstifa etti talebi uygun görüldü'

Nihat Kahveci'den maçtan sonra olay sözler!

Nihat Kahveci'den maçtan sonra olay sözler!

Cenazede kucaklaşması gündem olmuştu! Meriç Erkan, Anjelik Calvin'den helallik istedi

Cenazede kucaklaşması gündem olmuştu! Meriç Erkan, Anjelik Calvin'den helallik istedi

Mansur Yavaş'ın o sözlerine AK Partili İlçe Başkanı sinirlenip kürsüye yürüdü: 'Yanlış konuşuyorsun başkan'

Mansur Yavaş'ın o sözlerine AK Partili İlçe Başkanı sinirlenip kürsüye yürüdü: 'Yanlış konuşuyorsun başkan'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.