Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Fenerbahçe, son günlerde Mason Greenwood transferiyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından resmi bir açıklama yayımlayarak gündeme gelen haberleri yalanladı. Sarı-lacivertli kulüp, transfer görüşmeleriyle ilgili öne sürülen bilgilerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"TEKLİF SUNULDU"

Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin Mason Greenwood için resmi teklif sunduğunu iddia etti. Paylaşımda, sarı-lacivertlilerin teklifinin Roma'nın yaptığı önerinin üzerine çıktığı ve Marsilya'nın talep ettiği 50 milyon Euro seviyesine yaklaştığı ifade edildi.

Ayrıca Fenerbahçe Futbol Komitesi'nden iki ismin transfer görüşmelerini tamamlamak amacıyla Fransa'ya gittiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Söz konusu haberlerin ardından Fenerbahçe Kulübü, resmi iletişim kanallarından yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Futbol komitemizden hiçbir isim şu anda Fransa'da herhangi bir transfer görüşmesi yürütmemektedir. Sosyal medyada, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu tarafından dile getirilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Son günlerde doğru olmayan transfer haberlerinin tekrarlanarak kamuoyuna servis edilmesi ve Fenerbahçe taraftarının sistematik biçimde yanlış yönlendirilmeye çalışılması nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü, meslek etiğine bağlı, doğruluğu esas alan hiçbir medya mensubuyla sorun yaşamaz. Benimsediğimiz iletişim anlayışı açık, şeffaf ve karşılıklı saygıya dayanmaktadır.

Ancak kulübümüzü spekülasyonlarla yönlendirmeye çalışan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri gerçekmiş gibi servis eden ve geçmişte alışık olunan bilgi sızdırma düzeninin devam edeceğini düşünen çevreler, Fenerbahçe'nin artık bu anlayışla yönetilmediğini bilmelidir.

Büyük Fenerbahçe taraftarının da gerçek habercilik ile algı oluşturmaya yönelik asılsız yayınlar arasındaki farkı en doğru şekilde değerlendireceğine inanıyoruz.

Transfer sürecine ilişkin doğru ve güvenilir bilgilendirmeler, her zaman olduğu gibi kulübümüzün resmî iletişim kanallarından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

"HABERİMİN ARKASINDAYIM"

Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşım yaparak haberinin doğruluğunu savundu.

Sabuncuoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve açıklamasına karşı saygım sonsuzdur ancak ben haberimin arkasındayım. Fenerbahçe Futbol A.Ş Yöneticisi Feridun Geçgel şu anda Fransa'da ve ben de haberimi bu doğrultuda yaptım. Kamuoyunun bilgisine sunarım."