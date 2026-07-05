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Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, ailesiyle Bodrum'da objektiflere yansıdı. Bikinili halleri yayınlanan Gamze Erçel görünümü yüzünden psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile birlikte Bodrum'a tatile gitti.

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğine hamile olduğunu duyuran Erçel’in belirginleşen karnı dikkat çekti. Ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkaran Gamze Erçel, kızı Mavi ile denize girerek uzun süre yüzdü.

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu" 1

Günü denizde geçiren Gamze Erçel daha sonra plajdan karelerinin yayınlandığını gördü.

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu" 2

Fenomen Gamze Erçel bu durumdan rahatsız oldu. Gamze Erçel kendi çektiği bir pozu paylaşarak "Magazin öyle fotoğraflarımı yayınlamış ki ben gerçekten öyle mi gözüküyorum diye psikolojim bozuldu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gamze Erçel
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