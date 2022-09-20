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Altın Portakal Sinema Tırları ücretsiz sinema gösterimine başladı

20.09.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Portakal Sinema Tırları ücretsiz sinema gösterimine başladı

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında hazırlanan sinema tırları, Gazipaşa ve Akseki ilçelerinde ilk film gösterimlerini gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1-8 Ekim'de düzenlenecek festivalin hazırlıklarına devam ediliyor.

Sinema heyecanını ilçelere taşımak için yolculuğuna başlayan tırlar, ilk olarak Akseki ve Gazipaşa ilçelerinde ücretsiz film gösterimleri yaptı.

Akseki Kaymakamlığı önünde, Aslan Hürkuş Kayıp Elmas çocuk filmi ile Aykut Enişte 2 filmi izleyiciyle buluşturuldu.

Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı'nda da katılımcılar, açık havada sinema keyfi yaşadı. Tırda Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filmini izleyen çocuklar, gösterimden mutlu bir şekilde ayrıldı.

Sinema tırları, 9 Ekim'e kadar Gündoğmuş, İbradı, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Kaş, Konyaaltı, Kumluca, Döşemealtı, Korkuteli, Elmalı, Demre, Finike, Kemer ve Kepez ilçelerinde sinemaseverlerle buluşacak.

Altın Portakal Sinema Tırları ücretsiz sinema gösterimine başladı

Altın Portakal Sinema Tırları ücretsiz sinema gösterimine başladı

Altın Portakal Sinema Tırı, ilçelerde ücretsiz sinema gösterimlerine başladı

Altın Portakal Sinema Tırı, ilçelerde ücretsiz sinema gösterimlerine başladı

Altın Portakal Sinema Tırı, ilçelerde ücretsiz sinema gösterimlerine başladı

Altın Portakal Sinema Tırı, ilçelerde ücretsiz sinema gösterimlerine başladı

Altın Portakal Sinema Tırı, ilçelerde ücretsiz sinema gösterimlerine başladı

Altın Portakal Sinema Tırı, ilçelerde ücretsiz sinema gösterimlerine başladı

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