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  4. Altınordu'da deprem! Küme düşmeme yarışının son haftasında ilginç karar! ''Yoruldum kelimesi çok yetersiz, ben bittim...''

Altınordu'da deprem! Küme düşmeme yarışının son haftasında ilginç karar! ''Yoruldum kelimesi çok yetersiz, ben bittim...''

18.05.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu’nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın ‘kulübü devrediyorum’ yazılı mektubunun ardından kırmızı-lacivertli kulüpten konuya dair ilk açıklama yapıldı. Açıklamada, “Misyon ve vizyonumuza uygun olan yatırımcılara yakın zamanda devredeceğiz” denildi.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında düşme hattında yer alan Erzurumspor FK’ya evinde mağlup olunca bitime 1 hafta kala kümede kalma şansını zora soktu. Başkan Mehmet Özkan da kulüp personeline mail göndererek kulübü devretme kararı aldığını duyurdu.

Altınordu’nun 2012 yılında şirketleşmesinin ardından sahibi olan Başkan Özkan, iş arkadaşlarına hakkını helal ettiği ve onların da kendisini helal etmesini istediği mektupta şunları söyledi.

"YORULDUM KELİMESİ ÇOK YETERSİZ KALIR, BEN BİTTİM"

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"Yoruldum kelimesi çok yetersiz kalır, ben bittim. Dünya gözüyle hepinizle helalleşmek istiyorum. Kıdem tazminatlarınızı hepinize 6 taksitte ödeyeceğim. Kulübü tabii ki biri(leri)ne devredeceğim. O biri(leri) kim ise ben de bilmiyorum. Bundan sonra sizlerle çalışmak isterse önce sizi davet eder. İşinize gelirse çalışırsınız, gelmezse çalışmazsınız. Benden yana hakkım varsa helaldir. Lütfen siz de hakkınızı helal edin. Dünya hali bu, bana bir şey olursa tazminatlarınızı yeğenim Kenan Özkan mutlaka zamanında öder. Ben sizi her zaman anılarımda, 'Yol arkadaşlarım olan güzel insanlar' olarak anacağım. Hepinize sağlık ve esenlik dolu bir yaşam diliyorum."

"GELİŞMELERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

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Başkan Özkan’ın açıklamalarından sonra kırmızı-lacivertli kulüpten de açıklama yapıldı. Altınordu’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Medyaya düşen ’Seyit Mehmet Özkan Altınordu’yu devrediyor’ haberi üzerine kamuoyuna açıklamamızdır. 2012’den beri kulübümüzün futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları A.Ş. misyon ve vizyonumuza uygun olan yatırımcılarla görüşerek, kulübümüzün futbol haklarını yakın zamanda devredecektir. Bu süreç boyunca tüm sportif ve ticari faaliyetlerimiz ile futbol okullarımız çalışmalarına aynen devam edecektir. Başkanımız bu toprakların çocukları ile ilgilenmeye devam edecektir. Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

BİRÇOK FUTBOLCU YETİŞTİRDİLER

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Altınordu'dan yetişip, başka takımlarda mücadele eden futbolcu sayısı toplamda 62'ye ulaşırken, o futbolculardan bazıları Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı, Berke Özer... Altınordu'da yetiştirilen gençlere futbol dışında çok sayıda ders veriliyor.

İŞTE O İSİMLERDEN BAZILARI...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

İzmir ekibi Altınordu rekor bir satışla Çağlar Söyüncü'nün transferini gerçekleştirmişti. İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen tecrübeli savunma futbolcusu, Altınordu'nun altyapısında yetişti. Çağlar Söyüncü; 2016-2017 sezonunda henüz 20 yaşındayken Bundesliga takımı Freiburg'a transfer oldu. TFF 1.Lig ekibi bu transferden 7 milyon 930 bin euro transfer gelidi elde etmiş oldu.

CENGİZ ÜNDER

CENGİZ ÜNDER

A Milli Takım'ın önemli yıldızlarından Cengiz Ünder bu sezon Marsilya formasıyla oynadığı futbolla göz dolduruyor. Altınordu altyapısında yetişen futbolcu 2016 -2017 yılında takımdan ayrıldı. Başekşehir'in yolunu henüz 18 yaşında tutan genç futbolcudan Altınordu 4 milyon 800 bin euro kazanmış oldu.

BERKE ÖZER

BERKE ÖZER

Altay Bayındır'ın sakatlanmasının sonrasında Fenerbahçe'de eldivenleri devralan genç kaleci Berke Özer, 2018-2019 sezonunda İzmir ekibi Altınordu'dan ayrıldı. Fenerbahçe bu transfer için İzmir ekibine 2 milyon 500 bin euro ödeme yaptı.

RAVİL TAGİR

RAVİL TAGİR

Altınordu'nun bir diğer rekor satışı Ravil Tagir oldu. Kazak asıllı Türk savunmacı için Başakşeir 2020-21 sezonunda 2 milyon 500 bin euro ödemede bulundu. 17 yaşındaki stoperin transferi o dönem büyük ses getirdi.

BARIŞ ALICI

BARIŞ ALICI

Fenerbahçe'nin, Altınordu'dan kadrosuna kattığı bir başka isim olan Barış Alıcı, Fenerbahçe'de istenilen seviyeye gelemedi. Futbolcu bu sıralarda Gençlerbirliği formasını terletirken o dönem Kanarya, Altınordu'ya 1 milyon 500 bin euro ödeme yaptı.

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