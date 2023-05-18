Altınordu'da deprem! Küme düşmeme yarışının son haftasında ilginç karar! ''Yoruldum kelimesi çok yetersiz, ben bittim...''

Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında düşme hattında yer alan Erzurumspor FK’ya evinde mağlup olunca bitime 1 hafta kala kümede kalma şansını zora soktu. Başkan Mehmet Özkan da kulüp personeline mail göndererek kulübü devretme kararı aldığını duyurdu.

Altınordu’nun 2012 yılında şirketleşmesinin ardından sahibi olan Başkan Özkan, iş arkadaşlarına hakkını helal ettiği ve onların da kendisini helal etmesini istediği mektupta şunları söyledi.

"YORULDUM KELİMESİ ÇOK YETERSİZ KALIR, BEN BİTTİM"

"Yoruldum kelimesi çok yetersiz kalır, ben bittim. Dünya gözüyle hepinizle helalleşmek istiyorum. Kıdem tazminatlarınızı hepinize 6 taksitte ödeyeceğim. Kulübü tabii ki biri(leri)ne devredeceğim. O biri(leri) kim ise ben de bilmiyorum. Bundan sonra sizlerle çalışmak isterse önce sizi davet eder. İşinize gelirse çalışırsınız, gelmezse çalışmazsınız. Benden yana hakkım varsa helaldir. Lütfen siz de hakkınızı helal edin. Dünya hali bu, bana bir şey olursa tazminatlarınızı yeğenim Kenan Özkan mutlaka zamanında öder. Ben sizi her zaman anılarımda, 'Yol arkadaşlarım olan güzel insanlar' olarak anacağım. Hepinize sağlık ve esenlik dolu bir yaşam diliyorum."

"GELİŞMELERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Başkan Özkan’ın açıklamalarından sonra kırmızı-lacivertli kulüpten de açıklama yapıldı. Altınordu’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Medyaya düşen ’Seyit Mehmet Özkan Altınordu’yu devrediyor’ haberi üzerine kamuoyuna açıklamamızdır. 2012’den beri kulübümüzün futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları A.Ş. misyon ve vizyonumuza uygun olan yatırımcılarla görüşerek, kulübümüzün futbol haklarını yakın zamanda devredecektir. Bu süreç boyunca tüm sportif ve ticari faaliyetlerimiz ile futbol okullarımız çalışmalarına aynen devam edecektir. Başkanımız bu toprakların çocukları ile ilgilenmeye devam edecektir. Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

BİRÇOK FUTBOLCU YETİŞTİRDİLER

Altınordu'dan yetişip, başka takımlarda mücadele eden futbolcu sayısı toplamda 62'ye ulaşırken, o futbolculardan bazıları Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı, Berke Özer... Altınordu'da yetiştirilen gençlere futbol dışında çok sayıda ders veriliyor.