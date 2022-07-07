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"Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

07.07.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 10 Temmuz'da düzenlenecek etkinliğe, 8'i altın kemer sahibi toplam 52 güreşçi katılacak

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenecek "Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Altınordu Belediyesince, 10 Temmuz Pazar günü 19 Eylül Stadyumu'nda organize edilecek etkinliğe, 8'i altın kemer sahibi toplam 52 güreşçi katılacak.

Etkinlik öncesi Sırrıpaşa ve İsmetpaşa caddelerinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve bazı başpehlivanlar ile farklı branşlardaki sporcular ve vatandaşların da katıldığı yürüyüşe, mehteran takımı da eşlik etti.

Belediye binası önünde sona eren yürüyüşün ardından konuşan Altınordu Belediye Başkanı Tören, tarihi Kırkpınar'dan sonra bu kadar çok başpehlivanın katıldığı ve kıyı sahilinde gerçekleşecek büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Tören, Ordu'nun, yağlı güreş konusunda geleneği olan bir şehir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hatta öyle ki Kırkpınar'da başpehlivanlar çıkarmış nadir şehirlerden biri Ordu'muz. Bu vesileyle merhum Mustafa Bük ve Davut Yılmaz'ı rahmetle huzurlarınızda anmak istiyorum. Diğer taraftan 2004 ile 2016 yılları arasında dört kez başpehlivan olan gururumuz Recep Kara da inşallah turnuvamızda boy gösterecek. Sevgili hemşerimizle birlikte 8'i altın kemer sahibi 52 pehlivan 19 Eylül Stadyumu'nda inşallah güreş severlerle buluşacak."

Başpehlivan Kara ise Ordu'nun plakasının 52 olduğunu anımsatarak, 52 sporcunun katılacağı ata sporu olan güreş etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

- Ordu'nun Altınordu ilçesinde 10 Temmuz'da düzenlenecek etkinliğe, 8'i altın kemer sahibi toplam 52 güreşçi katılacak

"Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

"Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

"Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

"Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

"Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

"Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

"Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

"Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

"Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

"Altınordu Yağlı Güreşleri" kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

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