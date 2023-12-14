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Altınova Belediyesi’nde ilçede asfaltlama çalışması

14.12.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Yalova Altınova Belediyesi ilçedeki mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için başladığı asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yalova Altınova Belediyesi ilçedeki mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için başladığı asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler kış bastırmadan önce Pazaryolu Caddesi, 13. Sokak, Mimar Sinan Caddesi ve 25. Sokak’ın asfaltını da sil baştan yeniledi.
Altyapıdan çevreye, tarihi kültürel mirastan sosyal hizmetlere kadar her alanda Altınova’yı sağlıklı bir geleceğe hazırlayan Altınova Belediyesi, ulaşım yatırımlarında da hız kesmiyor. İlçe merkezinde zaman içinde yoğun kullanım nedeniyle yıpranan yolları bir bir yenileyen Altınova Belediyesi, kış iyice bastırmadan asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Yıl boyunca yaklaşık 30 bin ton sıcak asfalt kaplama gerçekleştiren Altınova Belediyesi, Pazaryolu Caddesi, 13. Sokak Mimar Sinan Caddesi ve 25 Sokak’ın yolunu da sil baştan yeniledi. Bu çalışma ile yollar daha konforlu hale getirilirken, söz konusu sokaklarda yapılan kaldırım düzenleme çalışmasıyla bölge yayalar için de daha konforlu ve güvenli hale getirildi.
Hedef sorunsuz ulaşım
İlçe merkezindeki tüm yolları daha sağlıklı ve konforlu hale getirmek için yoğun mesai harcadıklarını belirten Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, hava şartlarının elverdiği sürece çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Altınova’yı tarihi ve turistik değerleri ile marka yapacak projeleri hayata geçirirken, ulaşım ve altyapı projelerine de hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Başkan Oral, “Yıl boyunca yaklaşık 30 bin sıcak asfalt kaplama gerçekleştirdik. Bunun yanında Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehir içinde yaklaşık 5 bin 500 metre uzunluğunda kaldırım imalatı gerçekleştirdik. 11 bin 500 metrekare parke taşı yol uygulaması gerçekleştirdik. Tek amacımız var o da yollarımızı hem yayalar hem de araçlar için güvenli ve konforlu hale getirmek” dedi.

Altınova Belediyesi’nde ilçede asfaltlama çalışması

Altınova Belediyesi’nde ilçede asfaltlama çalışması

Altınova Belediyesi’nde ilçede asfaltlama çalışması

Altınova Belediyesi’nde ilçede asfaltlama çalışması

Altınova Belediyesi’nde ilçede asfaltlama çalışması

Altınova Belediyesi’nde ilçede asfaltlama çalışması

Altınova Belediyesi’nde ilçede asfaltlama çalışması

Altınova Belediyesi’nde ilçede asfaltlama çalışması

Altınova Belediyesi’nde ilçede asfaltlama çalışması
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Anahtar Kelimeler:
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