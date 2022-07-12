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Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

12.07.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Nejdet D. yönetimindeki 19 ADB 788 plakalı hafif ticari araç, Kara Mustafa Paşa köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada araçta sıkışan M.D, S.D. ve H.D, Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

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