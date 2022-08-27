Bitkin halde bulunan Cansız'a ekipler bisküvi ve su ikram etti. Cansız, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Amasya'da haber alınamayan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu

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