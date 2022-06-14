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Amasya'da polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

14.06.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, bir çocuğun doğum günü polislerin katılımıyla kutlandı.

İlçede yaşayan İrem ve Sercan Hayta çifti, 6 yaşına giren oğulları Doruk'un polis olma hayali bulunduğunu belirterek, doğum günü kutlamasına katılmaları için İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak'ın talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ailenin evine gitti.

Evinin kapısında polisleri gören küçük Doruk, büyük mutluluk yaşadı. Doğum günü pastasını kesen Doruk, katılımlarından dolayı polise teşekkür etti.

Amasya'da polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Amasya'da polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Amasya'da polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Amasya'da polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Amasya'da polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Amasya'da polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Amasya'da polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Amasya'da polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Amasya'da polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Amasya'da polisten 6 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

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