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Amasya'da yaralı şahin tedavi altına alındı

22.08.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da yaralı şahin tedavi altına alındı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Çaydibi köyünde yaşayan Seyfullah Güney, yerde yaralı halde duran şahini fark etti.

Yetkililere haber veren Güney, şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.

Ayaklarının kırık olduğu anlaşılan ve ilk müdahalesi yapılan şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Amasya'da yaralı şahin tedavi altına alındı

Amasya'da yaralı şahin tedavi altına alındı

Amasya'da yaralı şahin tedavi altına alındı

Amasya'da yaralı şahin tedavi altına alındı

Amasya'da yaralı şahin tedavi altına alındı

Amasya'da yaralı şahin tedavi altına alındı

Amasya'da yaralı şahin tedavi altına alındı

Amasya'da yaralı şahin tedavi altına alındı

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