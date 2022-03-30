YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Ambulans ve itfaiye ekibi, bu kez kitap bağışı için seferber oldu

Ambulans ve itfaiye ekibi, bu kez kitap bağışı için seferber oldu

30.03.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'daki proje kapsamında sağlıkçıların sedyeyle, itfaiyecilerin de balkona yanaştırdıkları merdivenle topladıkları kitaplar okullara teslim edildi - İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk: - "Kitap okumanın yaşamak kadar, nefes almak kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik"

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla itfaiye ve ambulans ekipleri, bağışlanan kitapları alarak okullara teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul kütüphanelerindeki kitap sayısını artırmak, öğrencileri daha çok kitapla buluşturmak ve okuma kültürünün toplumda yaygınlaştırılması amacıyla "Her Gönülden Bir Kitap Projesi" başlatıldı.

"Kitap kardeşliği" ve "Paylaşmak güzeldir" sloganlarıyla uygulanan projede, öğrencilerin birbirlerine kitap hediye etmelerine imkan sağlanması ve gönüllü kişi veya kurumların desteğiyle okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Hem öğrencilerde hem de toplumda kitap farkındalığı oluşturulabilmesi için ambulans ve itfaiye ekipleri de bir kereliğine projeye dahil edildi.

- Kitaplar, ambulans sedyesiyle taşındı

Hastaneden kitap nakli olacağı ihbarı üzerine harekete geçen 112 Acil Servis ekibi, Çankırı Devlet Hastanesine giderek hastane çalışanlarının bağışladığı kitapları sedyeye yerleştirdi, ardından araca koyarak Karatekin İlkokulu'na ulaştırdı. Araçtan yine sedyeyle indirilen kitaplar, öğrencilere verildi.

Çankırı İtfaiyesi ekibi de kitap bağışlayacağını bildirilen vatandaşların evlerine giderek, itfaiye aracının merdiveniyle binaların balkon ve pencerelerine ulaştı. Ekipler, kitapları alarak okullara götürdü.

- Bir ayda 32 bin 127 kitap bağışı alındı

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında yürütülen çalışmaların toplumda ciddi destek bulduğunu söyledi.

Okul kütüphanelerinin içerik olarak zenginleştirilmesi ve öğrencilerin kütüphaneleri daha aktif kullanması gerektiğine dikkati çeken Öztürk, uygulanan projede bir ayda kitapseverlerin desteğiyle 32 bin 127 kitabın okul kütüphanelerine kazandırıldığını anlattı.

Proje ile okul kütüphanelerindeki kitap sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediklerine işaret eden Öztürk, projeye katkı sağlamak isteyenleri sosyal medya, eğitim toplantıları, mektup ve etkinlikler yoluyla bilgilendirdiklerini belirtti.

Proje başladığında okul kütüphanelerinde 146 bin 111 kitap bulunduğunu, bugün bu sayının 178 bin 238'e ulaştığını dile getiren Öztürk, "Proje takvimimiz Haziran 2022'ye kadar sınırlandırılmış olsa da bilginin sürekli geliştiği dünyamızda dün olduğu gibi bugün ve yarın da öğrencilerimizi kitap kokusunun huzur veren yanıyla tanıştırma gayretinde olacağız." ifadesini kullandı.

Öztürk, projede farkındalığın artırılması amacıyla itfaiye ve ambulans etkinliği de yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kitap okumanın yaşamak kadar, nefes almak kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik. Sağlığın sadece hastalık halinin olmayışı değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden de tam bir iyilik halinde olması gerektiğine, bunun da ancak okuma ile mümkün olabileceğine dikkati çekmek istedik. Bu amaçla itfaiye ekiplerimiz mahsur kalmış kitaplarımızı kurtarıyor, sağlık çalışanlarımız ise 112 acil kitap çağrısında bulunuyor."

- Çocuklar uygulamayı görünce şaşırdı

Karatekin İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinden Elif Hüma Hızarcı, talep ettiği kitap ambulanstan çıktığında çok şaşırdığını, daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi.

Birinci sınıf öğrencisi Ömer Asaf Ölmez de kitap, ambulansla kendisine ulaştırıldığında çok şaşırdığını dile getirdi.

Torunuyla evindeki fazla kitapları itfaiye ekibine teslim eden Ayten Şenol, çok güzel ve anlamlı bir kampanya olduğunu vurgulayarak, kitapları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere teslim ettiklerini dile getirdi.

Ayten Şenol'un 4. sınıfa giden torunu Cevat Alperen Şenol da kitapları kapıya indirerek teslim edeceklerini düşündüğünü, itfaiyenin merdivenle almasının kendisini şaşırttığını kaydetti.

Ambulans ve itfaiye ekibi, bu kez kitap bağışı için seferber oldu

- Çankırı'daki proje kapsamında sağlıkçıların sedyeyle, itfaiyecilerin de balkona yanaştırdıkları merdivenle topladıkları kitaplar okullara teslim edildi - İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk: - "Kitap okumanın yaşamak kadar, nefes almak kadar önemli

Ambulans ve itfaiye ekibi hastalar için değil, "kitap bağışı" için seferber oldu

Ambulans ve itfaiye ekibi hastalar için değil, "kitap bağışı" için seferber oldu

Ambulans ve itfaiye ekibi hastalar için değil, "kitap bağışı" için seferber oldu

Ambulans ve itfaiye ekibi hastalar için değil, "kitap bağışı" için seferber oldu

Ambulans ve itfaiye ekibi hastalar için değil, "kitap bağışı" için seferber oldu

Ambulans ve itfaiye ekibi hastalar için değil, "kitap bağışı" için seferber oldu

Ambulans ve itfaiye ekibi hastalar için değil, "kitap bağışı" için seferber oldu

Ambulans ve itfaiye ekibi hastalar için değil, "kitap bağışı" için seferber oldu

Ambulans ve itfaiye ekibi hastalar için değil, "kitap bağışı" için seferber oldu

Ambulans ve itfaiye ekibi hastalar için değil, "kitap bağışı" için seferber oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 30 Mart Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:26
Öğle
12:55
İkindi
16:27
Akşam
19:14
Yatsı
20:35
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.