Amedspor Başkanı Aziz Elaldı trafik kazası geçirdi! İşte son durumu...

TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor'un başkanı Aziz Elaldı İzmir'de trafik kazası geçirdi. Elaldı'nın vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edildiği ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Amedspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Sayın Aziz Elaldı, İzmir’de aracıyla seyir halindeyken bir trafik kazası geçirmiştir. Kazanın ardından Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırılan başkanımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edilmiş olup, hastanede tedavisi devam etmektedir. Detaylar kamuoyuyla daha sonra paylaşılacaktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

TFF'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Konuyla alakalı olarak TFF'den de bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Sayın Aziz Elaldı’nın İzmir’de aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Kazanın ardından Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmadığı, vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edildiği açıklanan Elaldı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.