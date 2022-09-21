Ameliyat olmuştu! Dirk Kuyt'un son halini görenler şaşkına döndü "Sana ne oldu?"

2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan ve sonrasında Feyenoord'un yolunu tutan ve burada profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Dirk Kuyt, yeni görüntüsüyle gündeme oturdu.

AMELİYAT OLMUŞTU

Şu sıralar Hollanda ekibi ADO Den Haag'ı çalıştıran 42 yaşındaki Hollandalı efsane geçtiğimiz sene yaptığı bir açıklamada göz kapaklarını kaldırma ameliyatı olduğunu belirtmiş "Yorgun olduğumda görmekte sorun yaşıyordum, bu ameliyatı olmak zorundaydım. Saçlarımı da değişik yapınca görüntüm biraz değişti" ifadelerini kullanmıştı.

"SANA NE OLDU?"

Geçtiğimiz yıldan bu yana da oldukça farklı bir görünüme bürünen Kuyt'ın bu hali sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar "Kuyt'tan başka herkese benziyor", "Sana ne oldu?" yorumlarında bulundu.

İŞTE KUYT'IN SON HALİ