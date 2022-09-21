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Ameliyat olmuştu! Dirk Kuyt'un son halini görenler şaşkına döndü "Sana ne oldu?"

21.09.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... 2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan ve hem performansı hem de kişiliği ile taraftarın sevgili olmayı başaran Hollandalı efsane Dirk Kuyt profesyonel futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından teknik direktörlüğe soyunmuştu. Şu sıralar Hollanda'da ADO Den Hag'ı çalıştıran 42 yaşındaki Kuyt'un son halini görenler şaşkına döndü.

2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan ve sonrasında Feyenoord'un yolunu tutan ve burada profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan Dirk Kuyt, yeni görüntüsüyle gündeme oturdu.

AMELİYAT OLMUŞTU

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Şu sıralar Hollanda ekibi ADO Den Haag'ı çalıştıran 42 yaşındaki Hollandalı efsane geçtiğimiz sene yaptığı bir açıklamada göz kapaklarını kaldırma ameliyatı olduğunu belirtmiş "Yorgun olduğumda görmekte sorun yaşıyordum, bu ameliyatı olmak zorundaydım. Saçlarımı da değişik yapınca görüntüm biraz değişti" ifadelerini kullanmıştı.

"SANA NE OLDU?"

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Geçtiğimiz yıldan bu yana da oldukça farklı bir görünüme bürünen Kuyt'ın bu hali sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar "Kuyt'tan başka herkese benziyor", "Sana ne oldu?" yorumlarında bulundu.

İŞTE KUYT'IN SON HALİ

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DIRK KUYT FOTOĞRAFLARI

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