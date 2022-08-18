Ampute Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası'na Erzurum'da hazırlanıyor

Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na Erzurum'da hazırlanıyor.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren milliler, teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde günde çift antrenman yapıyor.

Osman Çakmak, AA muhabirine, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası müsabakalarına hazırlanmak için kente geldiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kamp Eğitim Merkezi'nde konakladıklarını belirten Çakmak, "Güzel bir havada antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bu ortam arkadaşlarımızın neşesinden, heyecanından ve coşkusundan belli oluyor." dedi.

Çakmak, 22 sporcu ile kente geldiklerini anlatarak, "Şampiyonaya bugün itibarıyla yaklaşık 42 gün kaldı. 8 teknik ekip, 1 yönetici ile 17-30 Ağustos tarihlerinde buradayız. Çok güzel bir kamp dönemi geçireceğiz. Bol oksijenli ve yüksek moralle bir sonraki kampımıza hazırlık yapmış olacağız." diye konuştu.