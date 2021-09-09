Ampute Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı, 12-19 Eylül tarihlerinde Polonya'nın Krakow kentinde oynanacak 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürüyor.

Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde gerçekleşen idmanda pas ve taktik çalışması yapıldı.

Milli takım, yarın akşam üstü İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Polonya'ya hareket edecek.

D Grubu'nda İtalya ve Gürcistan ile birlikte yer alan ay-yıldızlı ekip, turnuvanın ilk maçında 13 Eylül Pazartesi günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.