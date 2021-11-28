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Ampute Milli Futbol Takımı, Sivasspor'u ziyaret etti

28.11.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Milli Futbol Takımı, Sivasspor'u ziyaret etti

SİVAS (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak ile bazı oyuncuları, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübünü ziyaret etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çakmak ve beraberindeki futbolcuları Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz karşıladı.Otyakmaz, sporcular ve Çakmak ile bir süre sohbet ederek, Ampute Futbol MilliTakımı'nın başarılarıyla gurur duyduğunu belirtti.

Ziyarette, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Mehmet Ali Topal da hazır bulundu.

Ampute Milli Futbol Takımı, Sivasspor'u ziyaret etti

Ampute Milli Futbol Takımı, Sivasspor'u ziyaret etti

Ampute Milli Futbol Takımı, Sivasspor'u ziyaret etti

Ampute Milli Futbol Takımı, Sivasspor'u ziyaret etti

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı'ndan Sivas Valisi Salih Ayhan'a ziyaret

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