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Ampute Milli Futbol Takımı'nın Erzurum kampı sona erdi

29.08.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Erzurum kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın, Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Erzurum'da yaptığı kamp sona erdi.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 13 günlük bir kamp dönemi geçiren milliler, akşam yaptığı son antrenmanla kentteki hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Osman Çakmak, AA muhabirine, Erzurum'da kamp yapmaktan mutluluk duyduklarını ve oldukça verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Doğru antrenman metotları izlediklerini belirten Çakmak, "Şükürler olsun ki sakatlığımız yok. Uzun zamandır söylüyorum, gün gelecek ampute futbol bizden sorulacak. Bunu yapmak için sportif başarı çok önemli." diye konuştu.

Çakmak, birkaç günlük iznin ardından Bolu'da toplanacaklarını aktararak, "Dünya Kupası kura çekimlerinde kupayı karşımda gördüğümde Allah'ım bu kupayı bize nasip et dedim. Bizler inançlı ve çalışkan bir milletiz. Bunun için daha çok çalışmak ve motive olmak lazım. Bundan sonra Bolu'da kampımız olacak ama biz bu kampla kupayı tuttuk bundan sonra kaldırmak için Allah çocuklarımızı nazardan korusun." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekip, yarın kentten ayrılacak ve 5 günlük iznin ardından Bolu'da kampa girerek 2022 Dünya Kupası'nın hazırlıklarına devam edecek.​​​​​​​

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Erzurum kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Erzurum kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Erzurum kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Erzurum kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Erzurum kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Erzurum kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Erzurum kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Erzurum kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Erzurum kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Erzurum kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Erzurum kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Erzurum kampı sona erdi

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kamp ampute milli futbol takımı dünya kupası hazırlık

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