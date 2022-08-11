YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sona erdi

11.08.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sona erdi

KOCAELİ (AA) - Ampute Milli Futbol Takımı, Türkiye'de düzenlenecek 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kocaeli'de yaptığı kampı tamamladı.

Milli takımın kentte gerçekleştirdiği 8 günlük kamp, kahvaltı programıyla sona erdi.

Teknik direktör Osman Çakmak, AA muhabirine, rakiplerinin analizini yaptıklarını ve buna göre de çalıştıklarını söyledi.

Kentte kamp yapmalarında emeği olanlara teşekkür eden Çakmak, "Oyuncularımı fiziksel olarak ne kadar hazırladıysam, zihinsel olarak da o kadar hazırlamak zorundayım. Tüm ekip olarak iyi bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'muzun başkanı Muaz Ergezen de bizlere destek oluyor. Biz de bu anlamda müzemizde eksik olan Dünya Kupası'nın resmini çocuklarımıza gösteriyoruz. Önce Fransa, devamında Liberya, ondan sonra Haiti ile karşılaşacağız. Gruptan lider çıktıktan sonra eleme etabında rakibimizi bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çakmak, Erzurum'da da 17-30 Ağustos tarihlerinde kampa gireceklerini, burada yaklaşık 24 antrenman planladıklarını sözlerine ekledi.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sona erdi

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli kampı sona erdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit kamp ampute ampute milli takım

Kocaeli Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:21
Sabah
05:59
Öğle
13:11
İkindi
17:01
Akşam
20:12
Yatsı
21:44
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince...

Diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Böbrek taşı sorununu İbn-i Sina reçetesi ile kökten çözün

Böbrek taşı sorununu İbn-i Sina reçetesi ile kökten çözün

Çürük domateslerin aklınızın ucuna dahi gelmeyecek faydaları

Çürük domateslerin aklınızın ucuna dahi gelmeyecek faydaları

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.