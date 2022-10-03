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Anadolu arısı zehrinin kalitesi araştırılıyor

03.10.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu arısı zehrinin kalitesi araştırılıyor

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesinden (EÜ) bir grup bilim insanı, son dönemde tedavi ve koruma amaçlı kullanımı yaygınlaşan arı zehrinin özelliklerinin belirlenmesi için 43 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) saha çalışması yürüttü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Farklı Coğrafi Bölgelerinden Elde Edilen Anadolu Arısı Zehrinin Kimyasal İçeriğinin ve Biyoaktivitesinin Belirlenmesi" projesi ile arı zehrinin mühendislikten tıbba kadar pek çok alanda kullanılması amaçlanıyor.

Yürütücülüğünü EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu Yücel'in üstlendiği projede; Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nalbantsoy ve Araştırma Görevlisi Ekin Varol yer aldı.

Türkiye'de 43 ilden ve KKTC'de örneklerin toplandığı projeye Türkiye Merkez Arıcılar Birliği, Berlin Teknik Üniversitesi ve Berlin Özgür Üniversitesi de destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Banu Yücel, arı ürünlerinin insan, hayvan ve bitki sağlığında koruma ve tedavi edici özelliklerinin bulunduğunu belirtti.

Arı zehrinin apiterapide kullanılan ürünlerden biri olduğunu aktaran Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde katma değeri yüksek arı zehrinin pazarı hala sürdürülebilir nitelikte değil. Farklı bölgelerden farklı mevsimlerde toplanan arı zehri miktarı değişken olabiliyor. Çalışmamız, ülkemizin farklı coğrafi koşullarında üretilen arı zehrinin özelliklerinin belirlenmesi ve standardizasyonunun geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Bu çalışma Anadolu arısı zehrinin kalitesini belirlemeye yönelik ilk detaylı araştırma olacak. Anadolu arı zehrinin bölgesel örneklemelerini yaparak kimyasal içerik ve biyoaktivitesinin karakterizasyonunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Araştırma Görevlisi Ekin Varol da saha çalışmalarında yaklaşık 15 bin kilometre yol kat ederek 43 il ve KKTC'deki 52 noktadan örnekler aldıklarını kaydetti.

Arıcılarla görüşerek arı zehrinin toplanma ve muhafazası hakkında da bilgi verdiklerini aktaran Varol, "Doğu Anadolu'daki bazı bölgelerde Şırnak-Faraşin Yaylası gibi lokasyonlardan ilk defa örnekleme yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise toplumu yakından ilgilendiren ve ekonomiye katkı sunacak projelerin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Anadolu arısı zehrinin kalitesi araştırılıyor

Anadolu arısı zehrinin kalitesi araştırılıyor

Anadolu arısı zehrinin kalitesi araştırılıyor

Anadolu arısı zehrinin kalitesi araştırılıyor

Anadolu arısı zehrinin kalitesi araştırılıyor

Anadolu arısı zehrinin kalitesi araştırılıyor

Anadolu arısı zehrinin kalitesi araştırılıyor

Anadolu arısı zehrinin kalitesi araştırılıyor

Anadolu arısı zehrinin kalitesi araştırılıyor

Anadolu arısı zehrinin kalitesi araştırılıyor

Anadolu arısı zehrinin kalitesi araştırılıyor

Anadolu arısı zehrinin kalitesi araştırılıyor

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