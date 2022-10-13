Anadolu OSB'nin "Sanayide Sanat Festivali" başladı

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından düzenlenen “Sanayide Sanat Festivali” OSB içinde açılan 4 sergiyle başladı.

Festivalin açılışı için Anadolu OSB Çanakkale Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene, iş insanları, akademisyenler, sanatçılar ve öğrenciler katıldı.

Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay açılışta yaptığı konuşmada, bugünün, Ankara'nın başkent olmasının 99. yıl dönümü olması dolayısıyla özel bir gün olduğunu söyledi.

Programı 4 merkezde başlattıklarını anlatan Tuncay, "Yaratıcı düşünce ile üniversitenin bilgi birikimini buluşturursak ve bunları sanayi ile harmanlayabilirsek muhakkak üretilen ürünlerin katma değerinin artacağını düşünüyoruz. Bu da işletme gelirlerine, ülkenin zenginleşmesine ve istihdama katkı verir." ifadesini kullandı.

Tuncay, entelektüel bilgi birikimi yüksek insanları bir araya getirerek farklı iş birliklerinin doğmasını amaçladıklarını belirterek, bundan önce atık biriktiren birçok sanayicinin artık bu atıklardan ne gibi heykeller yapabileceğini düşünmeye başladığını söyledi.

Açılış konuşmasının ardından katılımcılar OSB içinde 4 farklı noktada açılan sergileri gezdi. Resimlerin, heykellerin, seramiklerin, enstalasyon eserlerin, performansların, konserlerin ve defilelerin yer aldığı festival 16 Ekim'e kadar devam edecek.