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Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı

19.06.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde, kamyonun devrilmesinin ardından farklı noktalarda meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 YK 468 plakalı kereste yüklü kamyon, Sapanca Kırkpınar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilmenin etkisiyle otoyolun aynı bölgesinde bir otobüs, bir kamyon, 2 tır ve 8 otomobilin karıştığı kazalar meydana geldi.

Kazalarda yaralanan 3 kişi, haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Trafik ve Karayolları ekipleri, kazalara karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Kazalar nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, otoyolun İstanbul istikametinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.

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Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı

- İstanbul istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü

Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda 13 aracın karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 19 Haziran Cumartesi

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