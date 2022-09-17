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Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

17.09.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Çayırova geçişinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Otoyolun Şekerpınar gişeler mevkisinde S.K. idaresindeki 52 ABY 217 plakalı otomobil bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü S.K. ile araçtaki A.K, E.K, N.T, İ.K. ile İ.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

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Kocaeli otoyol bariyer

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