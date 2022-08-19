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Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

19.08.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin kamyon şoförü gözaltına alındı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 41 AGS 302 plakalı kamyon, otoyolun Alancuma mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu.

Aynı yönde seyreden Muzaffer Kurt kontrolündeki 34 ACL 880 plakalı otomobil, savrulan kamyonun altına girdi.

Kazada, sürücü Kurt olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Nevin O, Güzide Ş, Emine O, Seyfettin Ş. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kurt'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Gözaltına alınan kamyon şoförü M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

- 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin kamyon şoförü gözaltına alındı

Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Otoyolu'nda savrulan kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü öldü

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Sakarya Otomobil kamyon anadolu otoyolu kaza

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