YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

09.09.2022 04:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde önünde seyreden tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hakan Gürsoy (22) idaresindeki 14 ELA 907 plakalı kamyon, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Gölyaka Gişeleri mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Suat Durmuş yönetimindeki 06 BRT 447 plakalı tır ile çarpıştı.

Araçta sıkışan Gürsoy, kaza yerine gelen itfaiye ekibinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

Gürsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Gürsoy'un cesedi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce anadolu otoyolu

Düzce Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:55
Sabah
06:23
Öğle
12:58
İkindi
16:33
Akşam
19:23
Yatsı
20:45
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

Güzelliğiyle göz dolduran 23'lük milyoner servetini anlattı!

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.