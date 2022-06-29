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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

29.06.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otoyolun İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkisinde, 2 tır, 2 tanker ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu İstanbul istikametinde otobüs, minibüs, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında da 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

- Otoyolun İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

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