Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkisinde, 2 tır, 2 tanker ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu İstanbul istikametinde otobüs, minibüs, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında da 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Karayolları ekiplerinin önlem aldığı Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı.
- Otoyolun İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz