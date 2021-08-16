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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

16.08.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 3 tır ile 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Çaydurt mevkisinde, çalışma nedeniyle daralan yolda, İstanbul yönüne giden üç tır ile iki hafif ticari araç çarpıştı.

Tır sürücüleri Yaşar Çaylak ile İsmail Şanlı ile İdris Temiz idaresindeki 34 BRP 189 plakalı hafif ticari araçta bulunan Şermin, Defne, Hazal ve Kuzey Temiz yaralandı.

Araçlarda sıkışan tır sürücüleri Çaylak ile Şanlı, Bolu, Gerede ve Yeniçağa itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazada tırlardan birinde yüklü soğanlar otoyola saçıldı. Otoyolun yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan İstanbul yönü temizliğin ardından ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
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