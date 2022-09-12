İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kazada, araçlar hasar gördü.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı

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