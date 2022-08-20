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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı

20.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada yaralanan çift hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin bariyere çarparak devrildiği kazada 2 kişi yaralandı, bölgede ulaşım bir süre aksadı.

Otoyolun Ankara istikameti Gebze mevkisinde Mehmet Ali A. yönetimindeki 16 KB 612 plakalı otomobil, bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Hatice A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışının bir süre aksadığı güzergahta, araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı

- Kazada yaralanan çift hastaneye kaldırıldı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki kaza ulaşımı aksattı

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trafik kazası Kocaeli anadolu otoyolu

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