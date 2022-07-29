Ankara Model Fabrika 6. Öğren Dönüş Programı'nın tanıtımı yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ankara Sanayi Odası (ASO) iş birliğiyle sanayide verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak için kurulan ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezinin (ASO Model Fabrika) 6. Öğren Dönüş Programı Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

ASO 1. OSB'deki toplantıda konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, sanayi toplumu ve sanayi kültürü sahibi olabilmenin nesilleri aşan bir evrimi gerektirdiğini söyledi.

Bunu özellikle Model Fabrika uygulamalarını gördükten sonra daha çok idrak ettiğini dile getiren Özdebir, "1 liralık yatırım yapmadan yüzde 150'lere varan verim artışları bir işletmenin hayatı açısından, onun dünyayla rekabeti açısından son derece önemli bir gösterge. Bu anlamda, hepimizin dünyayla rekabet edebilmek için iş yapma şekillerimizi tekrar gözden geçirmemiz ve bitmeyen bir yalın yolculuğunda olmamız gerekiyor." dedi.

İşletmelerin bir an evvel Endüstri 4.0 uygulamalarına geçmesi gerektiğini anlatan Özdebir, "Endüstri 4.0'la dijital olarak bilgiler, üretimin bütün safhaları, yönetimin ve kararlarının almış olduğu satış, satış sonrası siparişler, tedarik, bütün bunların hepsinin insan hatasından arındırılmış bir şekilde takip edilebilmesi gerçekten yıkıcı bir rekabeti beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Türkiye'deki bütün işletmelerin dünyadaki rekabet ortamına hazırlanması gerektiğini vurgulayan Özdebir, bunun yolunun da maliyetleri düşürüp kaliteyi artırmaktan geçtiğini ifade etti.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek de Ankara Model Fabrika'da firmaların verimliliklerine odaklandıklarını belirterek, "Firmaların karlılığı, başka bir deyişle Türkiye'nin kalkınmasını konuşuyoruz. Rakiplerimize baktığımız zaman, herkes bizim yaptığımız her şeyin aynısını yapabiliyor. Bu konuda hiç kimsenin bir eksiği yok ama önemli olan bunları verimli bir şekilde yapabiliyor olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü İlker Murat Ar da Ankara Model Fabrika'dan elde edilen çıktıların net, somut ve anlaşılır bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasının önemine değindi.

Model fabrika uygulamalarının temelinde öğren dönüş programlarının yattığını dile getiren Vatan, buralardan elde edilen kazanımların sadece firmaları değil bu firmaların tedarikçilerini de olumlu etkilediğini söyledi.