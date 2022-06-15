Başkentte, son günlerde sağanak nedeniyle kökleri zarar gören çınar ağacı, rüzgarın etkisiyle, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Olay, Çankaya İlçesi Remiz Oğuz Arık Mahallesi Güvenlik Caddesinde meydana geldi. Son günlerdeki yağışlar nedeniyle kökleri zarar gören ağaç, park halindeki aracın üzerine devrilirken, sürücü, çevredekilerin uyarısıyla son anda kurtuldu. Araçta hasar oluştu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.
Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Ankara'da bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi
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